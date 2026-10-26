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CapaEsportesFórmula 1

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 20:36

Fórmula 1: Vencedor da temporada pode ser decidido na próxima etapa

Antonelli lidera com 365 pontos, precisando de um nono lugar para ser campeão

Antonelli lidera com 365 pontos, precisando de um nono lugar para ser campeão

RONALDO SCHEMIDT/AFP/JC
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Guilherme Negruni
O italiano Andrea Antonelli venceu a 18ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada em Austin, no Texas, Estados Unidos. O piloto da Mercedes, no entanto, terá de esperar mais uma semana para comemorar o título da temporada. O quarto lugar de Lewis Hamilton e a oitava posição de George Russell adiaram a confirmação do campeonato por apenas dois pontos. A 19ª etapa, agendada para 1º de novembro na Cidade do México, deve selar a conquista.

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