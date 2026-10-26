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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:54

Vini Jr. é 17º e Brasil iguala sua pior Bola de Ouro em 30 anos

Desempenho brasileiro na Bola de Ouro é o mais fraco desde 2010

Desempenho brasileiro na Bola de Ouro é o mais fraco desde 2010

SORIANO/AFP/JC
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Agências
O Brasil teve seu pior desempenho em uma Bola de Ouro desde 2010. Na premiação que acontece nesta segunda-feira (26), em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado, ficando em 17º lugar. O resultado iguala a pior marca do País em 30 anos, quando Ronaldo Fenômeno terminou na 26ª posição.

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