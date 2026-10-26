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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 11:49

Bola de Ouro terá Flamengo e 4 brasileiros; veja horário, local e indicados

Premiação será transmitida ao vivo pelo DAZN e terá início às 17h (de Brasília)

Premiação será transmitida ao vivo pelo DAZN e terá início às 17h (de Brasília)

FRANCK FIFE / AFP/JC
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Agências
A Bola de Ouro, premiação anual da revista France Football, acontece nesta segunda-feira (26), em Londres, na Inglaterra. No total, serão 10 prêmios para os melhores do futebol mundial.
COMO SERÁ A PREMIAÇÃO
Brasil será representado por Vini Jr., Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lorena e Flamengo. Os três primeiros estão entre os indicados a melhor jogador do mundo, enquanto a goleira foi indicada à Bola de Ouro entre as mulheres - a atleta do Kansas City Current (EUA) e da seleção brasileira também concorre ao prêmio de Melhor Goleira.

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