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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 11:49

Dupla Gre-Nal acumula mais de R$ 1,8 bilhão em dívidas; risco de rebaixamento amplia preocupação financeira

Internacional apresenta o maior endividamento, com R$ 1,05 bilhão, enquanto Grêmio acumula R$ 811 milhões

Internacional apresenta o maior endividamento, com R$ 1,05 bilhão, enquanto Grêmio acumula R$ 811 milhões

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Grêmio e Internacional somam juntos cerca de R$1,8 bilhão de dívidas, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). O levantamento reúne informações sobre a situação financeira dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, considerando compromissos com jogadores, funcionários, outras agremiações e credores.

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