Série B - Resultados dos jogos 35ª rodada da competição: Operário 1x0 Athletic-MG, Sport 2x1 Criciúma, Avaí 0x2 Botafogo-SP, Atlético-GO 0x1 Novorizontino, São Bernardo 3x2 Vila Nova-GO, Ponte Preta 2x2 Fortaleza e CRB 2x1 Londrina. Nesta segunda-feira (26). Às 19h30min, América-MG x Cuiabá. Às 20h30min, Juventude x Naútico.
Série C - O Maringá-PR é o campeão da competição. O time paranaense venceu o Ferroviária em São Paulo (2x1) e garantiu o empate em casa (1x1). Com esse Divisão de Acesso - A final do campeonato já está definida. O Brasil-PEL recebe o Passo Fundo, que decidirá em casa. O primeiro jogo será no dia 28/10, às 20h30min. O duelo final será dia 1º/11, às 16h.
Copa do Brasil Feminina - Os confrontos de semifinal da competição já estão definidos. O Inter recebe o Bragantino e o Bahia recebe o Flamengo. Os paulistas e os cariocas definem o confronto em casa. Ainda sem data definida, porém é estimado que a ida aconteça no 4/11 e a volta no dia 8 do mesmo mês.
Gauchão Feminino - Os resultados da última rodada da segunda fase da competição: Grêmio 2x1 Juventude, Inter 9x0 Flamengo de São Pedro e Brasil de Farroupilha 6x0 União Forquetense. Com isso, os classificados foram: Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Farroupilha.
Bola de Ouro - A Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (26), em Londres, na Inglaterra, às 17h.
Futsal - O Atlântico de Erechim está na semifinal da Liga Nacional de Futsal. O Galo venceu os dois duelos contra o Carlos Barbosa. Na Serra, 3 a 1 para o time de Erechim, em casa 2 a 1. Para avançar à final o Atlântico terá de enfrentar o Magnus Futsal. Os duelos ainda não tem data definida, porém o Galo decidirá o confronto diante da sua torcida.
Ginástica Artística - A brasileira Rebeca Andrade foi tricampeã do salto e conquistou a 10ª medalha em Mundiais de ginástica. Além dela, Flávia Saraiva foi bronze na final da trave.
Esqui Alpino - O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu neste domingo (25) a prova de slalom gigante que abriu a temporada masculina da Copa do Mundo de esqui alpino, em Sölden, na Áustria. O atleta superou os suíços Loïc Meillard (a 48 centésimos) e Marco Odermatt (a 49).