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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:53

Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vez

Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vez

Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vez

Agência Brasil
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Agências

A noite desta quinta-feira (22) encerrou a fase de grupos da edição deste ano da Libertadores Feminina, que é disputada em Quito (Equador). As quartas de final começam neste sábado (24), com Corinthians e Palmeiras em campo. No domingo (25), será a vez de o Cruzeiro buscar vaga nas semifinais.

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