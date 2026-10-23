Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vez

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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:53
Libertadores Feminina tem chance de final brasileira pela terceira vezAgência Brasil
A noite desta quinta-feira (22) encerrou a fase de grupos da edição deste ano da Libertadores Feminina, que é disputada em Quito (Equador). As quartas de final começam neste sábado (24), com Corinthians e Palmeiras em campo. No domingo (25), será a vez de o Cruzeiro buscar vaga nas semifinais.