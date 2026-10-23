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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:33

Coritiba x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio encara o Coritiba buscando a primeira vitória fora de casa no Brasileirão

Grêmio encara o Coritiba buscando a primeira vitória fora de casa no Brasileirão

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, nesta segunda-feira (26). O Tricolor está na 18ª colocação com 31 pontos, enquanto o Coxa está na 12ª com 39.

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