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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:22

Inter x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Colorado enfrenta desfalques e busca vitória para sair do Z-4.

Colorado enfrenta desfalques e busca vitória para sair do Z-4.

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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O Colorado e o Botafogo se enfrentam neste sábado (24), às 16h30min, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorrerá no Beira-Rio. O Clube do Povo está na 17ª colocação, com 32 pontos. Já o Fogão está em 11º colocado com 39 pontos.

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