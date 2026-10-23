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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 14:26

Entenda a disputa entre Richarlison e Flávio Bolsonaro sobre propriedade de luxo em Angra

Richarlison enfrenta Flávio Bolsonaro em disputa por mansão em Angra dos Reis

Richarlison enfrenta Flávio Bolsonaro em disputa por mansão em Angra dos Reis

EVARISTO SA/AFP/JC
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Agências
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o jogador do Tottenham e da seleção brasileira Richarlison se envolveram em uma polêmica em torno de uma propriedade de luxo em Angra dos Reis (RJ). A disputa pelo casarão - equipado com cachoeira particular e situado próximo ao aeroporto da região costeira do Rio de Janeiro - estende-se desde 2020.

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