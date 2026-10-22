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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 22:30

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Série B - Pela 35ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h30min, tem Operário x Athletic-MG e, às 21h, Sport x Criciúma. No Sábado, às 16h, jogam Avaí x Botafogo-SP, às 16h30min, Atlético-GO x Novorizontino e São Bernardo x Vila Nova-GO. Às, 18h30min, Ponte Preta x Fortaleza e CRB x Londrina.

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