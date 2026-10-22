Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesGrêmio

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 20:18

Jorge Veras, o 'Homem Gre-Nal', morre aos 67 anos

Conhecido como 'Homem Gre-Nal', Veras marcou história nos clássicos

Conhecido como 'Homem Gre-Nal', Veras marcou história nos clássicos

GRÊMIO FBPA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O Grêmio anunciou em suas redes oficiais o falecimento de Jorge Veras, ídolo do clube, ocorrido nesta quinta-feira (22). O cearense lutava contra um câncer de pâncreas e morreu aos 67 anos. Ele chegou ao Grêmio no início de 1987, contratado junto ao Criciúma, pelo qual havia conquistado o Campeonato Catarinense do ano anterior.

Notícias relacionadas