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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 15:43

Clubes da Série A abriram ano com R$ 4,85 bi em dívidas por transferências

Botafogo, Palmeiras e Flamengo lideram as dívidas

Botafogo, Palmeiras e Flamengo lideram as dívidas

CBF/Divulgação/JC
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Agências
Num cada vez mais inflacionado mercado nacional, os clubes da Série A do Brasileirão abriram a temporada com R$ 4,85 bilhões em dívidas com transferências de jogadores. Esse número não é o gasto total com transferências, mas sim quanto de compromissos o clube teria a pagar a curto (2026) e longo prazo (2027 em diante).

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