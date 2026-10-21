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CapaEsportesMaracanã

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:30

Flamengo protesta contra 'graves depredações' protagonizadas por vascaínos no Maracanã

Vasco

Vasco

PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O Flamengo mostrou-se bastante irritado com o vandalismo protagonizado pela torcida do Vasco no Maracanã após queda na Copa Sul-Americana. Com jogo decisivo diante do Estudiantes, na quinta-feira (22), pela Libertadores, o clube havia pedido ao Ministério Público e a Justiça do Rio - administra o estádio ao lado do Fluminense - a não liberação para o duelo vascaíno com o Boca Juniors. Nesta quarta-feira, a direção rubro-negra protestou e acusou os rivais de "graves depredações".

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