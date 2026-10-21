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CapaEsportesLiga Dos Campeões

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:26

Com Vini titular e Endrick só no fim, Real Madrid faz quatro no Leipzig pela Champions

Vini Júnior e Mbappé estrelam vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões

Vini Júnior e Mbappé estrelam vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões

DEL POZO/AFP/JC
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Agências
Com Vinicius Júnior titular apesar das polêmicas recentes e Endrick acionado apenas aos 43 minutos do segundo tempo, o Real Madrid construiu o placar de 4 a 1 sobre o RB Leipzig nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande marcaram para os espanhóis, enquanto Gomis descontou.

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