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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 22:30

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Libertadores - Na noite desta quinta-feira (22) será definido o segundo finalista da competição. O Flamengo recebe o Estudiantes, no Maracanã, às 21h30min. Na Argentina, houve um empate sem gols.

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