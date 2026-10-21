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CapaEsportesGinástica Artística

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:24

Brasil não chega no pódio e adia conquista da vaga para Los Angeles 2028

Equipe brasileira tentará a vaga olímpica no próximo Mundial da China

Equipe brasileira tentará a vaga olímpica no próximo Mundial da China

CBG/DIVULGAÇÃO/JC
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Guilherme Negruni
O Brasil não conseguiu assegurar a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 no Mundial de Ginástica Artística de Roterdã, na Holanda. A equipe feminina encerrou a decisão coletiva na quinta colocação com 159,730 pontos, ficando fora do pódio de três seleções que carimbaram o passaporte direto para a Califórnia. O título da competição ficou com a China, que desbancou a hegemonia dos Estados Unidos, equipe que não perdia o ouro mundial desde 2011.

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