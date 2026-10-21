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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:37

STJD julga Walter Kannemann que pode desfalcar o Grêmio por até seis jogos

Zagueiro argentino não enfrentará o Coritiba na próxima segunda-feira

Zagueiro argentino não enfrentará o Coritiba na próxima segunda-feira

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta quinta-feira (22), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o caso do zagueiro gremista Walter Kannemann. Na súmula, o árbitro João Vitor Gobi relatou que o atleta fez "gesto de roubo com uma das mãos em protesto contra as decisões da arbitragem". O juiz incluiu ainda o adendo de que o jogador teve que "ser contido pelos seus companheiros de equipe para sair do campo de jogo".

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