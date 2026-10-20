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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 22:30

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Libertadores - Na noite desta quarta-feira (21) será definido o primeiro finalista da competição. O Palmeiras recebe o Fluminense, no NuBank Parque, às 21h30min. No Rio, o Verdão venceu por 2 a 1.

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