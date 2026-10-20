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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 19:58

Grêmio confirma lesão de Danilo Barbosa, que pode ficar 30 dias fora

Atleta atuou em 7 jogos, desde que chegou ao Tricolor

Atleta atuou em 7 jogos, desde que chegou ao Tricolor

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde desta terça-feira (20), o Grêmio informou que o volante Danilo Barbosa, substituído ainda no primeiro tempo do duelo contra o Cruzeiro, no domingo (18), teve diagnosticada uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta deve desfalcar o Imortal por no mínimo 30 dias.

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