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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 20:02

Inter projeta 35 mil torcedores no Beira-Rio para duelo decisivo contra o Botafogo

Villagra, suspenso pelo terceiro amarelo, pode ser substituído por Paulinho

Villagra, suspenso pelo terceiro amarelo, pode ser substituído por Paulinho

RICARDO DURARTE/INTER/JC
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Jornal do Comércio
O Inter projeta um público de cerca de 35 mil torcedores no Beira-Rio no próximo sábado (24), em duelo contra o Botafogo. A projeção baseia-se na procura da torcida colorada por ingressos, o que representa um aumento significativo em comparação ao último jogo da equipe como mandante, na vitória sobre o Corinthians no início do mês, quando 27,5 mil pessoas foram ao estádio.

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