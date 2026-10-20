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CapaEsportesGinástica Artística

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 20:04

Brasil avança à final por equipes no Mundial de Ginástica e disputa vaga antecipada para Los Angeles 2028

Equipe brasileira tem oportunidade de garantir vaga nos Jogos de Los Angeles 2028

Equipe brasileira tem oportunidade de garantir vaga nos Jogos de Los Angeles 2028

CBG/Divulgação/JC
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Guilherme Negruni
A seleção brasileira feminina de ginástica artística garantiu presença na final por equipes do Campeonato Mundial de 2026, disputado em Roterdã, na Holanda.

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