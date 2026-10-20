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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 00:25

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Sul-Americana - Na noite desta terça-feira (20), acontece o duelo de volta de uma das semifinais da competição. O Vasco recebe o Boca Juniors, no Maracanã, às 21h30min. Na Argentina, o time Cruzmaltino bateu o clube porteño por 1 a 0.

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