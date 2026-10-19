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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 20:39

Grêmio terá que pontuar fora de casa para permanecer na elite do futebol nacional

Após expulsão, Kannemann pode ficar até seis jogos fora do Tricolor

Após expulsão, Kannemann pode ficar até seis jogos fora do Tricolor

/LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Após a derrota para o Cruzeiro no domingo (18), o Grêmio precisa garantir mais 14 pontos para alcançar a marca de 45 pontos no Campeonato Brasileiro, índice considerado de segurança contra o rebaixamento. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 77% de chance de rebaixamento para a Série B.

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