Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 20:38

Lesões e suspensões complicam Inter na luta contra o Z-4

Camisa 10 volta aos treinos com bola e pode virar opção contra o Botafogo

Camisa 10 volta aos treinos com bola e pode virar opção contra o Botafogo

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
Após a derrota para o Mirassol na última sexta-feira (16), o Inter ainda precisa de 13 pontos para atingir a marca de segurança de 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Colorado tem 58% de chance de rebaixamento para a Série B.

Notícias relacionadas