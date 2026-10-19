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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 14:35

Seleção Colorada chega à 6ª edição no Beira-Rio

No último final de semana, mais de 180 jogadores participaram de uma experiência única no gramado do Estádio Beira-Rio

No último final de semana, mais de 180 jogadores participaram de uma experiência única no gramado do Estádio Beira-Rio

LUAN MARTINS/FIVULGAÇÃO/JC
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O Beira-Rio recebeu, nos dias 17 e 18 de outubro, a 6ª edição do Seleção Colorada, projeto que proporciona a torcedores, esportistas e praticantes, a oportunidade de vivenciar a emoção da disputa de uma partida de futebol dentro de um dos cenários mais emblemáticos do esporte brasileiro, o gramado do Estádio Beira-Rio. A programação reuniu 16 times, com mais de 180 jogadores, entre titulares e reservas, e mais de 700 pessoas acompanhando e torcendo pelas arquibancadas, ao longo dos dois dias.

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