Série B - Resultados da 34ª rodada: Ponte Preta 1x1 Atlético-GO, Sport 0x2 Fortaleza, Ceará 2x2 Juventude, América-MG 1x0 Operário, CRB 0x1 Botafogo-SP, Avaí 0x0 Athletic-MG, São Bernardo 0x1 Criciúma. A partida entre Vila Nova e Novorizontino não havia sido encerrada até o fechamento desta edição. Hoje, se enfrentam Goiás e Náutico, às 19h30min. Série C - O primeiro jogo da final do campeonato entre Maringá e Ferroviária acabou empatado por 1 a 1. A equipe paulista perdia até os 46 minutos do segundo tempo, mas arrancou um empate no Estádio Willie Davids, e vai decidir em casa. Ronald Camarão abriu o placar, Fau igualou tudo. O jogo que decreta o campeão acontece no próximo sábado, 24, às 17h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Futsal - Neste domingo, a seleção brasileira da modalidade conquistou, de forma invicta, a Copa das Nações, pela terceira vez. A final foi diante da equipe do Afeganistão, e o Brasil saiu vitorioso por 6 a 0. Os gols foram marcados por Fabinho (2), Leandro Lino, Cléber, Sérginho e Rufino. Durante a campanha, a seleção também bateu Cabo Verde, Indonésia e Japão. Gauchão Feminino - Resultados da penúltima rodada da fase de liga: União Forquetense 0x8 Inter, Juventude 4x1 Brasil de Farroupilha, Flamengo de São Pedro 0x6 Grêmio. Corinthians - A equipe não terá seu novo técnico à beira do gramado diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Clarence Seedorf, anunciado na última semana, era esperado no comando da equipe na partida de hoje, mas não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo estabelecido. A situação ocorreu porque a diretoria do Corinthians não conseguiu concluir os trâmites burocráticos necessários para liberar o visto de trabalho de Seedorf. Copa do Mundo Feminina sub-17- No jogo de estreia, o Brasil levou um susto, saiu atrás no placar, mas goleou o Canadá por 6 a 2 no início da tarde deste domingo (18). Greise foi o destaque da partida, com dois gols e duas assistências, depois de as canadenses abrirem o placar com apenas três minutos de partida. Helena, Nicole, Marcela e Pepê também marcaram para a seleção brasileira. Tênis - O tenista João Fonseca mudou os planos e não jogará mais torneios oficiais em 2026. Ele não deu mais detalhes sobre seu estado físico. Em nota, disse que o objetivo era voltar a tempo de defender o título na Basileia e encerrar o ano no Masters 1000 de Paris, porém, não será possível. O jogo amistoso com Carlos Alcaraz, porém, permanece confirmado. No dia 12 de dezembro ele enfrentará o espanhol no Nubank Parque, em São Paulo.