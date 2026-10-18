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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 20:05

Derrota para o Mirassol aumenta risco de rebaixamento para o Inter

Zagueiro Gabriel Mercado é um dos quatro suspensos para próximo jogo diante do Botafogo

Zagueiro Gabriel Mercado é um dos quatro suspensos para próximo jogo diante do Botafogo

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Após uma sofrida derrota por 2 a 0 para a equipe do Mirassol, o Inter passará, pelo menos, mais uma semana na zona de rebaixamento, e dificulta muito a jornada do Colorado para se manter na elite do futebol brasileiro. Restam sete partidas para o clube gaúcho e, atualmente com 32 pontos, faltam 13 para a sonhada marca dos 45, pontuação que livraria o time de ser rebaixado. Com isso, se torna inegociável que o Inter vença, ao menos, quatro jogos para tentar sair dessa situação.

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