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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 14:53

Seedorf não é inscrito a tempo no BID e terá de adiar estreia pelo Corinthians

Diretoria do Corinthians não conseguiu concluir os trâmites burocráticos

Diretoria do Corinthians não conseguiu concluir os trâmites burocráticos

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
O Corinthians não terá seu novo técnico à beira do gramado diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Clarence Seedorf, anunciado na última semana, era esperado no comando da equipe na partida desta segunda-feira (19) mas não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo estabelecido. O regulamento do Brasileirão prevê que o registro do treinador seja publicado até o dia útil anterior à partida, neste caso, até sexta-feira (16).

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