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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 15:13

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título em Wuham e são a melhor dupla de 2026

Com a vitória em Wuham, a dupla chega ao sexto título da temporada

Com a vitória em Wuham, a dupla chega ao sexto título da temporada

Wang Zhao/AFP/Divulgação/JC
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Agências
Cabeças de chave número um, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Wuham, na China, ao vencerem neste domingo (18) a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova por 2 a 0 (7/5 e 6/4). Com terceiro troféu seguido e o sexto na temporada, a dupla da brasileira se tornou a melhor da temporada, superando a norte-americana Taylor Townsend e Siniakova no topo do ranking que considera apenas os resultados de 2026.

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