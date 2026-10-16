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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:47

Morre Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro, aos 85 anos

Naturalizado em 1969, o japonês radicado no Brasil abriu caminho para gerações e revelou medalhistas em sua academia na Lapa, em São Paulo

Naturalizado em 1969, o japonês radicado no Brasil abriu caminho para gerações e revelou medalhistas em sua academia na Lapa, em São Paulo

BCJ/DIVULGAÇÂO/JC
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Agências
Chiaki Ishii, primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos, morreu nesta sexta-feira (16), aos 85 anos. Nascido em Ashikaga, no Japão, Chiaki se naturalizou brasileiro em 1969. Atuou como agricultor em uma colônia japonesa na cidade de Presidente Prudente (SP) antes de voltar sua atenção totalmente para o judô.

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