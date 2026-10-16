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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:25

Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Tricolor enfrentou Sindicato dos Atletas, em preparação para o duelo

Tricolor enfrentou Sindicato dos Atletas, em preparação para o duelo

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena. O Imortal está na 18ª colocação, com 31 pontos. Já o Cabuloso é o 6º colocado com 48 pontos.

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