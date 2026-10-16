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CapaEsportesVôlei

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 14:09

Tifanny tem liminar negada pelo STJD e vai à Justiça comum para disputar Supercopa e Superliga

Nesta semana, Tifanny conquistou o Campeonato Paulista com o Osasco, única competição que teve liberação para jogar

Nesta semana, Tifanny conquistou o Campeonato Paulista com o Osasco, única competição que teve liberação para jogar

Instagram/Reprodução/JC
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Agências
Tifanny Abreu teve liminar negada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para atuar na Supercopa, que será disputada na noite desta sexta-feira (16) e na Superliga, com início neste sábado (17). Diante da negativa no tribunal esportivo, os advogados da atleta e do clube decidiram ingressar com um pedido de liminar na Justiça comum.

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