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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 22:30

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Série B - Pela 35ª rodada, nesta sexta-feira (16), às 19h30min, tem Ponte Preta x Atlético-GO, e, às 20h30min, Sport x Fortaleza. No sábado (17), às 16h30min, jogam Ceará x Juventude. Às 18h30min, América-MG x Operário-PR. No domingo (18), às 16h, tem CRB x Botafogo-SP, Avaí x Athletic-MG e São Bernardo x Criciúma. Às 18h, Vila Nova x Novorizontino.

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