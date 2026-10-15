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CapaEsportesTênis

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:30

João Fonseca fortalece físico e deve voltar a jogar no final de outubro

Após sequência de lesões em 2026, tenista brasileiro prioriza a preparação do corpo e volta ao circuito

Após sequência de lesões em 2026, tenista brasileiro prioriza a preparação do corpo e volta ao circuito

Thomas SAMSON/AFP/JC
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Agências
João Fonseca deve voltar ao circuito no final de outubro. O tenista brasileiro vem fazendo um trabalho de reforço físico e deve jogar o ATP 500 da Basileia, que começa no próximo dia 24, e na sequência o último Masters 1000, em Paris.
Segundo informações da sua equipe, o carioca de 20 anos segue muito focado no físico e ainda não tem previstas mudanças no planejamento inicial, que era justamente defender os pontos do título conquistado em 2025, na Suíça. No torneio da capital francesa ele foi até a segunda rodada no ano passado.

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