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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:35

Grêmio encara o Cruzeiro na Arena para se afastar do fantasma do Z-4

Gustavo Martins substituirá Wallace na zaga

Gustavo Martins substituirá Wallace na zaga

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Dependendo de resultados paralelos para sair do Z-4, o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena, neste domingo (18), às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor se encontra dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 31 pontos, e para sair da parte de baixo, precisaria que dois clubes entre Inter, Mirassol e Corinthians, não vençam, sendo que os dois primeiros se enfrentam nesta rodada.

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