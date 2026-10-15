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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:48

Mirassol x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Colorado enfrenta Mirassol podendo sair da zona de rebaixamento

Colorado enfrenta Mirassol podendo sair da zona de rebaixamento

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Mirassol e Inter se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Maião, no interior de São Paulo. O Colorado está na 17ª colocação com 32 pontos, enquanto o Leão Caipira está na 15ª posição com 33.

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