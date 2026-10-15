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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:38

Raphinha se recupera de lesão antes de duros compromissos do Barcelona contra PSG e Real Madrid

Flick espera contar com brasileiro para duelos decisivos

Flick espera contar com brasileiro para duelos decisivos

Mauro Pimentel/AFP/JC
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Agências
O sentimento no treino do Barcelona desta quinta-feira (15) foi de alívio e alegria. Principal nome nesta largada vitoriosa de temporada, o meia-atacante Raphinha disputou toda a atividade, recuperado de lesão muscular sofrida na data Fifa com a seleção brasileira. O jogador deve ser a novidade nos duros compromissos com o Paris Saint-Germain, na Champions League, e o clássico com o Real Madrid em LaLiga.

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