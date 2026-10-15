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CapaEsportesRelações Internacionais

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:00

Ataques na Arábia Saudita provocam adiamentos de uma série de eventos esportivos na região

O confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr - clube onde atua o astro português Cristiano Ronaldo - foi remarcado para 6 de março de 2027

O confronto entre Al-Ahli e Al-Nassr - clube onde atua o astro português Cristiano Ronaldo - foi remarcado para 6 de março de 2027

Fayez NURELDINE / AFP / JC
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Agências
Os ataques realizados nos últimos dias pelos rebeldes houthis do Iêmen contra a Arábia Saudita provocaram uma série de cancelamentos e adiamentos de eventos esportivos que estavam programados para acontecer na região.
Partidas do Campeonato Saudita, um torneio de tênis e um evento de e-sports da Fifa tiveram sua programação alterada por causa do conflito, que se insere na guerra maior no Oriente Médio, cuja etapa atual foi disparada pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro.

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