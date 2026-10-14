Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesNotas Esportivas

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 22:30

Notas Esportivas

Confira as principais noticias esportivas do dia

Confira as principais noticias esportivas do dia

/diagramação/jc
Compartilhe:
JC
JC
Libertadores - Na noite desta quinta-feira (15), o Estudiantes recebe o Flamengo, em La Plata, às 21h30min. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais da competição.

Notícias relacionadas