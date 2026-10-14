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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 20:12

Grêmio pode ter o retorno de Noriega à defesa contra o Cruzeiro

Noriega deve retornar ao time titular após ficar dois jogos de fora

Noriega deve retornar ao time titular após ficar dois jogos de fora

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Seguindo a preparação para encarar o Cruzeiro, no domingo (18), às 16h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda tem mais três sessões de treinamento no CT Luiz Carvalho para tentar se livrar da zona de rebaixamento. Mesmo que vença a partida contra a Raposa, dependeria de resultados paralelos de Corinthians e Mirassol para sair de dentro do Z-4.

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