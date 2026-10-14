Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 20:11

Sem Alan Patrick, Inter tem 80% de aproveitamento no Brasileirão

Com o camisa 10 em campo, Colorado tem apenas 26,6% de eficácia

Com o camisa 10 em campo, Colorado tem apenas 26,6% de eficácia

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O Inter entra em campo na noite desta sexta-feira (16) para enfrentar o Mirassol, no Estádio Maião, às 20h, no interior paulista. O Colorado vem de um empate fora de casa contra o Grêmio e, ainda no primeiro tempo do clássico, Alan Patrick, sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído no intervalo. Após exames, foi diagnosticada uma lesão muscular. O clube ainda não divulgou a previsão de retorno, mas o jogador já é desfalque certo contra o Leão, pela 31ª rodada.
A ausência do camisa 10 expõe uma estatística curiosa sobre o rendimento colorado no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o atleta somando um gol e uma assistência recentemente contra o Corinthians, o aproveitamento do time com Alan Patrick em campo é de apenas 26,6%. Sem ele, a eficácia salta para 80%: foram quatro vitórias e apenas uma derrota nos jogos em que não atuou.

Notícias relacionadas