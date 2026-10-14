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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:33

Fifa vai propor R$ 125,6 mi para cada federação em plano de R$ 30,1 bi no próximo mandato

Copa do Mundo rendeu mais R$ 75 bilhões à Fifa

Copa do Mundo rendeu mais R$ 75 bilhões à Fifa

JAIME SALDARRIAGA/AFP/JC
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Agências
A Fifa vai apresentar às federações filiadas um plano de US$ 6 bilhões (R$ 30,16 bilhões) para o desenvolvimento do futebol no quadriênio 2027-2030. A quantia é mais do que o dobro do que estava previsto para o período. Pouco mais da metade do valor terá origem nas reservas financeiras da entidade, que superaram expectativas após a Copa do Mundo de 2026. A ideia deve agradar opositores, que já sugeriam proposta semelhante.

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