Libertadores - Na noite desta quarta-feira (14), , às 21h30min, o Palmeiras recebe o Fluminense, no NuBank Parque. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais da competição continental.
Sul-Americana - Pelo primeiro jogo da semifinal, às 19h desta quarta-feira (14), o Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque, na Arena MRV.
Liga dos Campeões - Resultados dos duelos da 2ª rodada da fase liga da competição: Lens 0x2 Sporting, Sabah-AZE 2x0 Slavia Praha-CZE, Galatasaray 1x4 Barcelona, Leipzig 1x0 PSV, Arsenal 3x0 Losc, Atlético de Madrid 2x0 Manchester United, Villarreal 3x1 Napoli, Viking-NOR 3x3 Bayern de Munique e Inter de Milão 3x4 Brugge.
Liga dos Campeões 2 - Já nesta quarta-feira (14), às 13h45min, jogam LASK x Liverpool e Feyenoord x Como. Às 16h, tem Shakhtar Donetsk x AEK Atenas, Betis x Porto, Roma x Real Madrid, Slovan Bratislava-ESL x Stuttgart, Aston Villa x Fenerbahce, City x Manchester City e Bodo Glitch x Borussia Dortmund.
Vasco - A Justiça do Rio de Janeiro deu razão ao pedido do clube, derrubou a liminar do último sábado (11), e liberou o Maracanã para o jogo de volta contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (20). A torcida já esgotou os ingressos à venda.
Santos - O Peixe recebeu mais três transfer ban e chegou a sete punições impostas pela Fifa. Os novos registros são por dívidas relacionadas ao mecanismo de solidariedade da entidade. Em um dos casos, o Santos deve US$ 55 mil (R$ 275 mil). Já os outros dois casos somam € 120 mil (R$ 671 mil).
Vôlei - A final do Campeonato Paulista acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, entre Vôlei Renata e Suzano, na Arena Suzano, em Suzano, e reedita as decisões das duas últimas temporadas. O duelo de volta acontecerá no sábado (17), às 21h, no ginásio do Taquaral, em Campinas.
Obituário - O jornalista Sílvio Barsetti, 61 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira (13) em decorrência de um câncer de pele. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou o falecimento do coordenador de comunicação da entidade.
Fórmula 1 - A categoria confirmou nesta terça-feira (13) um acordo de dez anos com Ruanda para a realização do GP da África. O anúncio marca o retorno da principal categoria do automobilismo ao continente africano, ausente do calendário desde 1993.
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