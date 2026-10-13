Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSuperação

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:32

Após superar acidente grave, lutador Rafael Negretty conta sua história em autobiografia

Negretty coleciona conquistas no esporte e inspira quem passa por momentos de dificuldade na vida

Negretty coleciona conquistas no esporte e inspira quem passa por momentos de dificuldade na vida

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
No próximo dia 20 de outubro, às 18h30min, em sessão de autógrafos na Livraria Travessa, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a autobiografia do atleta de jiu jitsu e MMA Rafael Negretty. "Virada de mestre: a força de quem superou os limites e reescreveu a própria história” fala sobre a superação que  Negretty teve de ter para seguir sua vida e sua carreira após um acidente de motocicleta ocorrido no ano de 2013. O livro é um lançamento da Editora Vitrola e Rafael, acompanhado do CEO da editora, Ramir Severiano, estiveram na tarde desta terça-feira (13) no Jornal do Comércio, onde foram recebidos pelo diretor-presidente do JC Giovanni Jarros Tumelero.

Notícias relacionadas