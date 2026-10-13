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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:20

Morre Silvio Barsetti, jornalista que revelou exclusão do Morumbi da Copa de 2014, aos 61 anos

Barsetti cobriu eventos esportivos globais e atuava na CBF desde 2023

Barsetti cobriu eventos esportivos globais e atuava na CBF desde 2023

Divulgação/CBF/JC
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Agências
Morreu, aos 61 anos, o jornalista Silvio Barsetti, que trabalhou no Estadão entre 1995 e 2015. Ele foi vítima de um melanoma metastático, doença que o acometeu no ano passado, quando passou por uma cirurgia no cérebro e sessões de radioterapia. O jornalista voltou a ser internado no domingo (11), no Rio, mas não resistiu, falecendo nesta segunda-feira (12).

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