Chances de queda do Grêmio para a Série B passam dos 63%

Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio apresenta apenas 36,4% de chance de permanecer na elite do futebol brasileiro em 2027. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a 30ª rodada, o Tricolor tem 63,6% de cair para a Série B. Dos oito jogos restantes no Campeonato Brasileiro, o time enfrenta apenas dois concorrentes diretos na parte de baixo da tabela: Corinthians e Mirassol. Desconsiderando esses duelos, o adversário pior colocado pelo caminho é o Coritiba, 11º colocado, com 39 pontos.
Ao prospectar o calendário gremista, devem ser levados em consideração os duelos das semifinais da Copa do Brasil. A primeira partida ocorre na Arena dia 1º de novembro, antecedendo o difícil confronto contra o líder Flamengo, no Rio de Janeiro, dia 4. Já o jogo de volta está marcado para a Arena MRV, dia 7, logo após o embate no Maracanã.
Dentro das quatro linhas, o técnico Renato Portaluppi terá que lidar com suspensões e lesões na preparação da equipe para o duelo contra o Cruzeiro no próximo domingo (18), às 16h. O adversário vem de uma derrota por 4 a 2 para o Bragantino, em Bragança Paulista, e também terá a semana cheia para preparação.
Autor do gol de empate no Gre-Nal 455, Wallace, além de receber o terceiro cartão amarelo, passou por uma cirurgia na segunda-feira em decorrência de uma fratura no nariz. O retorno aos treinos deve ocorrer em alguns dias, mas a volta ao time tende a ser apenas contra o Coritiba, no dia 26. O substituto na zaga deve ser Gustavo Martins.