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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:05

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski vencem líder do ranking e conquistam título em Pequim

Dupla está garantida no WTA Finals nos Estados Unidos

Dupla está garantida no WTA Finals nos Estados Unidos

GREG BAKER/AFP/JC
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Agências
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o título do WTA 1000 de Pequim, na China, na madrugada de domingo (11). A brasileira e a canadense venceram a tcheca Katerina Siniakova, líder do ranking de duplas, e a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos de partida.

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