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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 22:30

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Série B - Resultados dos jogos da 33ª rodada da competição, Juventude 2x2 São Bernardo, Atlético-GO 1x1 Sport, Náutico 0x2 Vila Nova, Operário-PR 0x2 Goiás, Cuiabá 0x1 Avaí e Fortaleza 2x2 CRB. Novorizontino x Ponte Preta, Criciúma x América-MG e Botafogo-SP x Ceará, não haviam terminado até o fechamento desta edição. Nesta terça-feira (13), às 19h30min, Athletic-MG x Londrina.

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