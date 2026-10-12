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CapaEsportesSeleção Feminina

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 19:54

Após vitória no Beira-Rio, Brasil enfrenta Argentina, agora, em Recife

Vitória brasileira foi a primeira apresentação da seleção na Capital

Vitória brasileira foi a primeira apresentação da seleção na Capital

Cesar Lopes/PMPA/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
A seleção brasileira venceu a Argentina por 3 a 1 no sábado (10), no Beira-Rio. O amistoso integra a preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Mais de 28 mil pessoas acompanharam a partida.

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