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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 19:52

Gre-Nal 455 termina empatado e dupla segue na zona de rebaixamento

Vitinho abre o placar, Wallace busca o empate

Vitinho abre o placar, Wallace busca o empate

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O Gre-Nal 455 terminou empatado. O Inter abriu o placar, e o Grêmio buscou a igualdade diante de 53 mil torcedores, o maior público da Arena no Campeonato Brasileiro, que foram acompanhar um clássico muito mais brigado do que jogado. Com um alto número de faltas, o duelo foi marcado pela baixa eficácia na construção das jogadas.

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